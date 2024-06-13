"التموين" تواصل ضخ اللحوم السودانية الطازجة لمنافذها استعدادًا للعيد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم السودانية الطازجة استعدادًا لعيد الأضحى، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم في المنافذ التموينية حتى ثالت أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنيين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى 2 طن بكل مجمع بسعر 285 جنيهًا للسوداني الطازج.

بينما يصل سعر اللحم المفروم والكبدة الطازجة 285 جنيهًا، كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيه، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيه، والضأن البلدي 360 جنيهًا واللحوم الهندية المجمدة بسعر 220 جنيهًا للكيلو.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية.

وأوضح "حسنين" أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم تغذيتها بالعلف المصري ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا، مؤكدًا أن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم أن العجول تصل إلى محجري سفاجا وتوشكى.

وكان ميناء سفاجا البحري قد استقبل الأسبوع الماضي، سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 الف رأس. وقد تم نقل الشحنات المستلمة إلى المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيهًا للكيلو وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وفي جولة للمركز الإعلامي للوزارة على المجمع الاستهلاكي بميدان الجيزة، قال حسيني نصار مدير المجمع، إن معدل الضخ اليومي في زيادة يومية حتى نغطى جميع احتياجات المواطنيين وتم الطرح بسعر 285 جنيهًا للكيلو الواحد، مع العلم أنه يتم طرح نحو 300 طبق لحم مفروم وكباب حلة زنة 500 جرام بسعر 115 جنيهًا لكل منهما، وكيلو الدواجن المجمدة 135 جنيهًا.

وأضاف "نصار" أنه يتم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والمنظفات والسلع التموينية دون أي تغيير في الأسعار، موضحًا أن سعر السكر الحر على بطاقة التموين يتم صرفه بسعر 27 جنيهًا ولغير حاملي البطاقات التموينية يتم طرحه بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صرف السلع التموينية مستمر بالمنفذ بشكل طبيعي، حيث أن هناك قسم للسلع الغذائية وآخر للسلع التموينية وثالث للحوم.