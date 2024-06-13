الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: توزيع وزراعة 65 ألف شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم توزيع وزراعة 65 ألف شجرة  مثمرة (زيتون) تروى على مياه الأمطار وألف شجرة غير مثمرة، وغرسها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار حرص الدولة على تحقيق، وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن.

زراعة الأشجار المثمرة

وأضاف أن الأشجار  وردت لمحافظة مطروح بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية،  والزراعة، والإنتاج الحربي، وتم زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة، لافتًا الى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي تم زراعتها بنطاق دائرتها لضمان نجاح المبادرة.

توزيع 100 ألف شتلة زيتون


وأوضح محافظ مطروح  بالتوازي مع جهود المبادرة تم  بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة  توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين، وذلك عدد من مجالس المدن، حيث ان الزيتون من الأصناف التي تلقي نجاح كبير في زراعتها بالمنطقة ولما لها من عائد جيد للمزارع فى مطروح. 

تنمية الثروة الزراعية 


وأشار إلي أنه  في إطار التعاون بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء للتيسير على مزارعى مطروح تم توزيع 50 ألف شتلة زيتون من خلال مركز التنمية المستدامة  بواقع ٤٠ شتلة لكل مزارع  و التيسير عليهم في إطار الجهود  المستمرة للدعم والاهتمام بتنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها في جميع أنحاء المحافظة. 

محافظ مطروح توزيع وزراعة ٦٥ ألف شجرة مثمرة تروى على مياه الأمطار أشجار مثمرة أشجار غير مثمرة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون في مجال النظافة وإدارة المخلفات

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل