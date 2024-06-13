محافظ مطروح: توزيع وزراعة 65 ألف شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم توزيع وزراعة 65 ألف شجرة مثمرة (زيتون) تروى على مياه الأمطار وألف شجرة غير مثمرة، وغرسها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار حرص الدولة على تحقيق، وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن.

زراعة الأشجار المثمرة

وأضاف أن الأشجار وردت لمحافظة مطروح بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والإنتاج الحربي، وتم زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة، لافتًا الى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي تم زراعتها بنطاق دائرتها لضمان نجاح المبادرة.

توزيع 100 ألف شتلة زيتون



وأوضح محافظ مطروح بالتوازي مع جهود المبادرة تم بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين، وذلك عدد من مجالس المدن، حيث ان الزيتون من الأصناف التي تلقي نجاح كبير في زراعتها بالمنطقة ولما لها من عائد جيد للمزارع فى مطروح.

تنمية الثروة الزراعية



وأشار إلي أنه في إطار التعاون بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء للتيسير على مزارعى مطروح تم توزيع 50 ألف شتلة زيتون من خلال مركز التنمية المستدامة بواقع ٤٠ شتلة لكل مزارع و التيسير عليهم في إطار الجهود المستمرة للدعم والاهتمام بتنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها في جميع أنحاء المحافظة.