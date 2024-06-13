ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32914 طنًا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طنًا تشمل: 4110 أطنان يوريا و6575 طن كلينكر و2668 طن أسمنت معبأ و3481 طن أسمنت صب و1000 طن ملح معبأ و1590 طن رمل زجاجي و48 طن حديد تسليح و2250 طن مولاس و11192 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31878 طنًا تشمل: 7850 طن حديد و5067 طن خردة و8611 طن فول صويا و10000 طن كسب صويا و350 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1712 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 746 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 156557 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6265 حركة.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء، والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي تبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600م وبعمق 17م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م.