مع الأجواء الحارة.. رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يوضح أهم الاستعدادات ليوم عرفة

قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن كل البعثات حاليًا في إطار الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجيج غدًا الجمعة، إلى مشعر عرفات مباشرةً في إطار الحرص على تواجد الحجاج في عرفات يوم 8 والمبيت والتواجد يوم 9 ذو الحجة في عرفات.

متابعة الاستعدادات بالمشاعر المقدسة في معاينات يومية لكافة المخيمات في عرفات

وأضاف عبدالموجود، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لـنشرة dmc، المذاعة عبر قناة "dmc"، أنه تتم متابعة استعدادات التصعيد فيما يخص وسائل النقل والبرنامج الزمني لتصعيد الحجاج، ومتابعة الاستعدادات بالمشاعر المقدسة في معاينات يومية لكافة المخيمات في عرفات، وكذلك في منى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج والترتيبات الخاصة بتسكين الحجاج في المخيمات والخدمات المتوفرة لهم سواء في مشعر منى أو في عرفة.

كل الترتيبات يتم تنسيقها بين البعثات النوعية المصرية مع مكتب شئون حجاج مصر

وأكد، أن هناك مراجعات هامة للأماكن التي سيتواجد فيها الحجاج بداية من الأغذية وتوفر المياه والعصائر لمواجهة الأجواء الحارة، موضحًا أن كل هذه الترتيبات يتم تنسيقها بين البعثات النوعية المصرية مع مكتب شئون حجاج مصر وكذلك مع السلطات السعودية كي تتم الأمور على خير.

