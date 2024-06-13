ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 سلاحًا ناريًا في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بالجيزة، بحوزته 19 سلاحًا ناريًا بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛ بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته 16 بندقية خرطوش، 2 مسدس، فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.