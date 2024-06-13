أحمد عز: ألفاظ "ولاد رزق" طبيعية واتفقت عليها مع طارق العريان (خاص)

عبر الفنان أحمد عز عن سعادته بردود الأفعال الأولية على فيلمه الجديد "ولاد رزق"، والذي بدأ عرضه للجمهور مساء أمس الأربعاء في كل دور العرض بمصر.

وحول تفاصيل وجديد شخصية رضا التي يقدمها في العمل قال لـ"الدستور": "شخصية رضا أنا بحبها على المستوى الشخصي كثيرًا، وأنا من محبي تفاصيلها الكثيرة التي تم الاتفاق على طباعها مع المخرج طارق العريان قبل التصوير، وأنا أشعر أن مفرادات اللغة نفسها التي يتكلم بها رضا تأتي بشكل وقتي ولحظي خلال تصوير المشهد وذلك بالاتفاق مع المخرج طارق العريان، وبعدها يتم إضافتها للمشهد بعدما يشعر بها".

وتابع قائلا: "أنا أعتبر شخصيتي في ولاد رزق هي بمثابة بئر ماء لا ينضب بمفرداته وطريقته الفريدة في الكلام وأتمنى أن أقدمها طوال سنوات قادمة مع زيادة نضجها وتفاصيلها".

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.