الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد عز: ألفاظ "ولاد رزق" طبيعية واتفقت عليها مع طارق العريان (خاص)

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز

عبر الفنان أحمد عز عن سعادته بردود الأفعال الأولية على فيلمه الجديد "ولاد رزق"، والذي بدأ عرضه للجمهور مساء أمس الأربعاء في كل دور العرض بمصر.

txt

بعد طرحه بـ24 ساعة.. كم بلغت إيرادات فيلم "أهل الكهف" ؟

txt

إيرادات ضعيفة لـ محمد عادل إمام بـ"اللعب مع العيال"

txt

"كونسير أوبرا ماسكوريد" مع أوركسترا القاهرة يتألقان في الأوبرا

txt

أوركسترا القاهرة تصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسينى فى دار الأوبرا

txt

بإيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه.. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

txt

وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم

txt

عمرو يوسف يكشف كواليس شخصية ربيع فى "ولاد رزق 3"

txt

تفاصيل شخصية رزان مغربى فى «ولاد رزق 3»

txt

أوس أوس ينشر موقفًا كوميديًا لكلب فى لوكيشن "الماكس"

txt

"وَحدة وَحدة".. جنات تطرح أغنيتها الجديدة قبل عيد الأضحى

وحول تفاصيل وجديد شخصية رضا التي يقدمها في العمل قال لـ"الدستور": "شخصية رضا أنا بحبها على المستوى الشخصي كثيرًا، وأنا من محبي تفاصيلها الكثيرة التي تم الاتفاق على طباعها مع المخرج طارق العريان قبل التصوير، وأنا أشعر أن مفرادات اللغة نفسها التي يتكلم بها رضا تأتي بشكل وقتي ولحظي خلال تصوير المشهد وذلك بالاتفاق مع المخرج طارق العريان، وبعدها يتم إضافتها للمشهد بعدما يشعر بها".

وتابع قائلا: "أنا أعتبر شخصيتي في ولاد رزق هي بمثابة بئر ماء لا ينضب بمفرداته وطريقته الفريدة في الكلام وأتمنى أن أقدمها طوال سنوات قادمة مع زيادة نضجها وتفاصيلها".

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان. 

أحمد عز الفنان أحمد عز ولاد رزق ولاد رزق القاضيه القاضية

مواد متعلقة

بعد طرحه بـ24 ساعة.. كم بلغت إيرادات فيلم "أهل الكهف" ؟

إيرادات ضعيفة لـ محمد عادل إمام بـ"اللعب مع العيال"

"كونسير أوبرا ماسكوريد" مع أوركسترا القاهرة يتألقان في الأوبرا

أوركسترا القاهرة تصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسينى فى دار الأوبرا

بإيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه.. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم

عمرو يوسف يكشف كواليس شخصية ربيع فى "ولاد رزق 3"

تفاصيل شخصية رزان مغربى فى «ولاد رزق 3»

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل