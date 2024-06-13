على خطى غزة.. الجوع يفتك بأهل السودان "إلى أين وصلت المجاعة؟"

تسير السودان على خطى غزة الآن، إذ تمرّ بأزمة جوع ضارية وتنبؤات بحدوث مجاعة وشيكة، وارتفاع في معدلات سوء الغذاء، نتيجة حرب منتصف أبريل الماضي التي ما تزال مستمرة إلى الآن كان من تبعتها الأولى حدوث تلك المجاعة.

ووقع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى حدوث شلل في أغلب القطاعات وتناقص المخزون الاستراتيجي للغذاء تحديدًا.

مجاعة حقيقية

واتساقًا مع ذلك، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم»، أن هناك خطر حقيقي لحدوث مجاعة جماعية في بعض مناطق السودان، متوقعًا أن تشهد بعض مناطق السودان مجاعة فهناك مدى شديد للجوع.

وقال: «أظن أننا نعلم بوجود المجاعة.. لكن السؤال يتعلق بحجمها ومساحة المناطق التي تعاني منها وإلى متى قد تستمر، بعد ما مر ما يقرب من 14 شهرًا منذ اندلاع الحرب»

وحذرت وكالات الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن السودان يقف على حافة مجاعة وشيكة، فهناك نحو 18 مليون شخص يعانون الجوع الشديد من بينهم 3.6 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد.

ومثلّت حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم إذ أدى الصراع إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح مع نزوح نحو 10 ملايين شخص وفرار مليونين آخرين إلى بلدان مجاورة.

فما هو وضع المجاعة في السودان؟ وكيف يعيش شعبها ومدى تناقص المخزون الاستراتيجي؟

عمار حسن: «هناك فجوة في الإنتاج والاستهلاك بالسودان»

تأثرت سلاسل الغذاء في السودان كرد فعل طبيعي على الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، وفق عمار حسن، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة الزراعة بالسودان، الذي يؤكد أن القطاعات المسؤولة عن إمداد الشعب أصبحت هشة وتحديدًا في البنية التحتية.

يوضح لـ«الدستور» أن هناك توقف في عمليات التصدير والتصنيع والنقل، نتيجة الحرب الضارية التي قضت على الوقود، فأصبحت المناطق المتاخمة للحرب تعاني من نقص حاد في الغذاء وترتفع فيها معدلات سوء التغذية والجوع.

ويشير إلى أن الخرطوم التي بها الحرب أكثر ولاية تعد الشريان الرئيسي لكل منافذ الاستهلاك الغذائي، والتي توصل إلى الولايات الأخرى، إلا أن الصناعة والزراعة بها تعاني من الشلل والتوقف نتيجة الحرب حيث تم استهدافها تحديدًا.

وأصبح هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بحسب مدير إدارة الأمن الغذائي، لذلك لم يعد هناك قدرة على سد الاحتياجات، لا سيما أن هناك مناطق حدثت فيها تكدسات ضخمة نتيجة عمليات النزوح المتكررة هربًا من الحرب.

يس الشاذلي: «السودان تعاني من أزمة جوع فتاكة»

بينما يشير يس الشاذلي عضو الغرف التجارية بالسودان، إلى أن القطاع الزراعي أشد القطاعات تضررًا من الحرب، بسبب هجرة المزراعين لأرضهم نتيجة القصف المستمر بلا توقف على تلك المناطق.

وأوضح لـ«الدستور» أن هناك نقص حاد في كل السلع الغذائية، ما أثر على المخزون الاستراتيجي للسودان في ظل توقف حركة الإنتاج بشكل كبير، لا سيما مع النقص الحاد في مستلزمات الزراعة والأسمدة تحديدًا.

بلغ حجم المخزون الاستراتيجي في السودان للذرة مليون و500 ألف جوال، ومليون جوال من القمح وزاد التخضم بنسبة 50% منذ بداية الحرب.