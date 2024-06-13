الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024 ­­­­­­­­

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، واستعرض فيه جميع التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25-06-2024، وفقًا للشروط الآتية:- 

أولًا: المؤهلات العليا:- مواليد الفترة من 1-1 حتى 30-4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجو كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 01-08-2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 15/08 حتى 04-09-2024.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30-4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27-07-2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 12/08 وحتى 14-08-2024. 

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:- مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2022-2023، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2022-2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 25-06-2024، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 13-07 وحتى 01-08-2024. 

رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):- مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 20-07-2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 03-08 وحتى 11-08-2024. 

المستندات المطلوبة: 

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد: من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد أو من الجامعات الأجنبية داخل البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلًا من وزارتى ( التعليم العالى / التربية والتعليم ) – ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقًا للقانون. 

لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي https://tagned.mod.gov.eg.

كذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195-02 - 26339581-02)، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499).

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