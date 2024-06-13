محمد الباز: عسى الله أن يقبل دعاء العالم فى هذه الأيام المباركة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الاستقرار والبناء يمكنان الناس من تحقيق أحلامهم البسيطة.

وأضاف "الباز" حلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "عندما تتأمل مطالب البشر لن تجدها كثيرة، الناس مش طالبة كثير، لو سألت أي شاب أو شابة حاليًا ستجد مفاجأة في طلباته لأن الناس مش محتاجة الكثير".

وتابع: "عندنا في مصر مقولة رائعة تجد الناس يقولون والله إحنا مش طالبين إلا الستر، الستر بمعناه الإنساني الحقيقي وإنك لا تكون عاجزًا أو ذليلًا وتعيش حياة طبيعية جدًا، متبقاش الحياة تمثل عليك ضغوط".

وأشار إلى أن الجشع والطمع والعقد النفسية هي التي تجعل الحياة مستحيلة وتشعل الصراع أكثر، متابعًا: "لا بد من وجود الصراعات في الحياة لكن أحيانًا كثير منها يكون على باطل".

وأردف: "كل الأيام هي أيام ربنا لكن أيام الحج لها خصوصية، أحيانًا تشعر اقتراب السماء ليس معنويًا فقط بل ماديًا أيضًا في هذه الأيام، الناس بتبقى رايحة سايبة وراها الدنيا ويتفرغوا لله عز وجل ويتقربوا إليه".

واستكمل: "عسى الله في هذه الأيام أن يقبل دعاء العالم كله بأن ينعم على الناس بالأمن والسلام والاستقرار لأن ما يعانيه البشر أكبر من أن يتحملوه".