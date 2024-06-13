الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلافات على الجيرة.. إصابة 4 في معركة بالشوم بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة على إثر مشاجرة نشبت بينهم بقرية الزهايرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لخلافات على الجيرة بالأرض الزراعية وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وخطورة حالة أحدهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكسور واسترواح هوائي بالرئة وجروح قطعية ويقيمون قرية الزهايرة على إثر مشاجرة فيما بينهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمدالهلالي، رئيس المباحث بالفحص تبين ان مشاجرة وقعت بين كلا من طرف أول:":فوزي.م.ع، 55 عاما، فلاح ومصاب بجروح متفرقة بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي وشقيقه إبراهيم،52 عاما، فلاح ومصابا بكدمات فى الصدر وكسور بالضلوع واشتباه استرواح هوائي بالرئة وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابة، ومحمد.م.ع"، 49 عاما، حاصل عل دبلوم صناعة ومصابا بجرح قطعي بالكوع الأيمن وسحجات بالظهر"، وطرف ثان: "أحمد.م.ا.ا، 57 عاما، عام بإدارة أوقاف السنبلاوين مصابا بكدمات فى الظهر نتيجة تعدي كلا منهم على الاخر".

وبسؤال المصابين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي وعصا خشبية بحوزتهم وإحداث ما بهم من إصابات على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة لخلافات على الجيرة بالأرض الزراعية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت  النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

أصيب 4 أشخاص قريه الزهايره مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية الدقهلية

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