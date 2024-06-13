الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة: لا توجد أى أعمال قطع للأشجار فى حديقة الميرلاند

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قطع الأشجار بحديقة الميرلاند، بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وبعد ورود شكوى بتاريخ 17 مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.

ووجهت وزيرة البيئة بعدم تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التي وردت للوزارة بتاريخ 17 مايو 2024 والتى أفادت بقيام مسئولى حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بإحدى المناطق بها تمهيدًا لإقامة عدد من المقاهي والكافيتريات.

لجان لمتابعة شكوى قطع الأشجار بحديقة الميرلاند

وتابعت أنه بعد الاستمرار في نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة، وجهت بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى وعدد من الكيميائيين المعنيين بإدارة نوعية الأرض والتربة إلى الحديقة، للمتابعة واتخاذ ما يلزم يوم ١٠ يونيو، إذ جرت مقابلة مسئولى المشتل والحديقة، وتبين أن المنطقة محل الشكوى هي عبارة عن مساحة من الأشجار وغير ممهدة، ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشى للأفراد والدراجات فقط ولم يتم تنفيذ أي أنشطة تجارية بها.

عدم تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار إلا بعد التنسيق

اتضح للجنة أن عمليات التقليم بالمنطقة متوقفة وأنواع الأشجار المتواجدة بها من نوع (فيكس نتدا، فيكس بنجامينا، أكاسيا، بونسيانا، كافور)، وأن أعمال التقليم والتهذيب السابقة تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفًا من سقوط الأفرع، وهناك أشجار بها بعض الأمراض، وبالتالي كان لا بد من تنفيذ أعمال التقليم والتهذيب للأشجار.

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وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسئول الحديقة بعدم القيام بأي أعمال تقليم أو تهذيب إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية (الحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة)، وعدم إقامة أي أنشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليًا بالحديقة، والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء.

الدكتورة ياسمين فؤاد لقطع الأشجار بحديقة الميرلاند قطع الأشجار قطع الأشجار بحديقة المريلاند البيئة الميرلاند

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