الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأونروا": إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى غزة بشكل متكرر

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن السلطات الإسرائيلية تمنعها في كثير من الأحيان من  توصيل المساعدات وتعرقل عملياتها في القطاع.

نتلقى عددًا قليلًا جدًا من الردود الإيجابية على طلباتنا لتوصيل المساعدات

وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية في الأونروا، اليوم الخميس: "إننا نتلقى عددًا قليلًا جدًا من الردود الإيجابية على طلباتنا لتوصيل المساعدات وتصاريح التنقل في أنحاء غزة"، حسب صحيفة الجارديان.

وأضافت أن المنظمة حافظت على اتصالاتها مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوجات)، وهي الهيئة الإسرائيلية التي تشرف على الأراضي الفلسطينية وتنسق مع منظمات الإغاثة، لكن "هذا الاتصال لا يؤدي دائمًا إلى نتائج إيجابية- كما نرى، من العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات، إلى قدرتنا على استقبال شاحنات المساعدات".

أدلة على إعاقة إسرائيل عمليات "الأونروا"

وأشارت الرفاعي إلى بطء استجابة السلطات الإسرائيلية بعد هجوم شنه مستوطنون على مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وزيادة القيود المفروضة على تأشيرات الدخول التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على موظفيها، بمن فيهم المفوض، فيليب لازاريني، كدليل على إعاقة عملياتها التي كانت تجري على قدم وساق.

وقالت: "إن بين الهجمات العامة ذات الدوافع السياسية على الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المسئولين الإسرائيليين والعوائق المستمرة أمام قدرتنا على العمل، سواء في غزة أو في القدس الشرقية أو الضفة الغربية... كل هذا يسعى في الواقع إلى تشويه سمعتنا، وفي نهاية المطاف إزاحتنا عن العمل".

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أطفال غزة يبحثون عن الطعام في القمامة

وفي وقت سابق اليوم قالت "الأونروا" إن "أطفال غزة يبحثون في القمامة يوميًا عن الطعام"، مشيرة إلى أن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تتراكم في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية".

وشددت الوكالة الأممية، عبر منصة "إكس"، على أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يجب أن يتم دون عوائق".

واعتبرت أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية".

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