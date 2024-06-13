الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

607 أطنان.. الشرقية تواصل موسمها الناجح لتوريد القمح

توريد القمح
توريد القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى ٦٠٧١٠٤ أطنان منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة.

أثنى المحافظ على الجهد المبذول من كل الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

ومن جهتها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يحظر علي أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت  سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ  ٣٤٩٥١ فدانا حتى الآن، علما بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر محافظة الشرقية فى صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول فى زراعة وإنتاج القمح سنويا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

توريد القمح وسم التوري الجهات المعنية وكيلة وزارة التموين محصول القمح مساحة القمح المنزرعة

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