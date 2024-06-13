حادث مروع في المنيا.. وإصابة 22 شخصًا

أصيب 22 شخصًا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال مزارع، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا ما بين مركزي ملوي وأبو قرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 22 شخص مبدئيًا، في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.