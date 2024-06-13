الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورشة عمل لـ"أطباء القاهرة" تناقش فحص حالات الاعتداء الجنسي

ورشة عمل لـ أطباء
ورشة عمل لـ أطباء القاهرة

 شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب، ورشة عمل مكثفة على مدار يومين ألقاها الدكتور مجدي عبد العظيم خروشه، زميل الكلية الملكية للطب الشرعي بإنجلترا ومؤسس ورئيس تحرير المجلة المصريه للطب الشرعي ذات معامل التأثير العالمي، لتدريب الأطباء على كيفية إجراء الصفة التشريحية  حسب القواعد الفنية المتعارف عليها عالميا في القضايا الجنائية، وإعداد التقارير الطبية الشرعية في القضايا المختلفة.

وتضمن ثاني أيام ورشة العمل التى أقيمت ضمن نشاط اللجنة العلمية للنقابة برئاسة الدكتور هشام فرهود،  التدريب على التعامل مع قضايا وحالات الإهمال أو الأخطاء الطبية التى قد يتعرض إليها الطبيب، وكيفية فحص المصابين في قضايا الاعتداءات الجنسية من الذكور والأناث حسب البروتوكولات المتعارف عليها عالميا وإعداد التقارير الطبية الشرعية في مثل تلك القضايا.

شارك في ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس من كليات طب القاهرة وعين شمس والزقازيق وجامعة أسيوط وجامعه حلوان وأطباء من وزارة الصحة المصرية وطلاب دارسي الماجستير والدكتوراة  بقسم الطب الشرعي في جامعة القاهرة.

وفي ختام أعمال التدريب، قدمت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة والدكتور هشام فرهود، رئيس اللجنة العلمية، درع النقابة للدكتور مجدى خرروشة، تقديرا لدوره العلمي البارز، كما تسلم الأطباء المشاركون شهادات معتمدة من النقابة.

نقابة أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب اللجنة العلمية للنقابة الاعتداءات الجنسية من الذكور والاناث قضايا الاعتداءات الجنسية الأخطاء الطبية كليات طب القاهرة

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