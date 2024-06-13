الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عراقى: إصابة 15 شخصًا فى حريق بمصفاة نفط بأربيل

حريق بمصفاة نفط بأربيل
حريق بمصفاة نفط بأربيل

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ لها، بإصابة 15 شخصًا في حريق داخل مصفاة ببلدة الكوبر جنوب غرب أربيل بالعراق، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

حريق فى مصفاة نفط بالعراق

اندلع حريق هائل، فجر اليوم، في مصفاة نفط ببلدة "الكوبر" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وامتدت ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وأدى الحريق إلى انفجار عدة صهاريج نتيجة وصول ألسنة اللهب إليها جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة، لتصاعد ألسنة اللهب حتى الآن.

العراق مصفاة نفط بأربيل

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