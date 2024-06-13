بإنتاج 175 ألف طن... الوادي الجديد قلعة إنتاج التمور المصرية

تعد محافظة الوادى الجديد المركز الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج التمور، فهى تضم نحو 4 ملايين نخلة من إجمالى 22 مليون على مستوى الجمهورية، وتنتج سنويًا نحو 175 ألف طن من البلح السيوى بجانب أصناف أخري عالمية تم زراعتها الفترة الماضية في ظل ما تشهده المحافظة الفترة الحالية من توسعات في زراعة النخيل واستصلاح الأراضي الصحراوية وخاصة فى أكبر محافظات مصر مساحة ومقومات اقتصادية هائلة.

بداية الاهتمام بالتوسع الزراعي بالوادي الجديد

البداية كانت في عام 2014 عندما قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وكانت رؤيته ثاقبه لقيادة مصر نحو التطور والريادة والجمهورية الجديدة فقد اهتم الرئيس بكافة القطاعات التي تضع مصر في المراكز المتقدمة عالميا وكان على رأس التطورات هي الاهتمام بالوادي الجديد كظهير زراعي لمصر وسلة غلال العالم

ففي عام 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لإنطلاق مشروع المليون ونصف فدان الذي انطلق من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد لتعد المحافظة الظهير الاخضر لمصر خلال السنوات القادمة

حيث تم افتتاح مشروع المليون ونصف فدان في عام 2016، والذي نفذ على ثلاث مراحل بحيث تضم المرحلة الأولى طرح نصف مليون فدان والمرحلة الثانية تشمل طرح 490 ألف فدان على أن يتم طرح 510 ألف فدان خلال المرحلة الثالثة، وقد وقع الإختيار على 13 منطقة مختلفة في ثماني محافظات لتنفيذ المشروع وهم " الوادي الجديد، قنا، أسوان، مرسى مطروح، جنوب سيناء، الجيزة، المنيا، الإسماعلية"

ومنذ عام 2016 بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الإهتمام بالوادي الجديد كاحدى المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية وعلى رأسها الأراضي الزراعية والمساحات الشاسعة التي تنقرد بها عن باقي محافظات الجمهورية لتتصدر المحافظة المركز الاول في انتاج المحاصيل الاستراتيجية ابرزها التمور والقمح والتي لاقت اهتمام كبير من القيادة السياسية للتوسع الزراعي بكافة مناحي المحافظة

وفي عام 2019 عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء هام مع ابناء الوادي الجديد بالمقر الرئاسي وكان من ضمن بعض التوصيات التي وصي بها الرئيس هي مضاعفة اعداد النخيل لتصبح 5 مليون نخلة بدلا من 2.5 مليون نخلة، ومن هنا كانت البداية مبشرة لنصرة الفلاح الواحاتي والبدء في اهتمام القيادة السياسية للمزارعين والمنتجين بواحات الوادي الجديد

تسليم اراضي لشباب الخريجين والمستثمرين لزراعة النخيل

وفور وصول اللواء محمد الزملوط محافظ الواي الجديد، إلي ارض الواحات بعد اجتماع الرئيس مباشرة وجه بعمل مبادرات وتسليم الشباب والمستثمرين اراضي زراعية بقيمة ايجارية مخفضة لزراعة أشجار النخيل والاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي الهام والذي وصل زراعته إلي 4.2 مليون نخلة حتي الان لتتصدر المحافظة المركز الاول على مستوي الجمهورية في أعداد النخيل.

ويهتم المزارع الواحاتي بزراعة النخيل لما له من قيمة اقتصادية وغذائية هامة تجعله في مقدمة المحاصيل الاولى في التصدير، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من أشجار النخيل بمزارع محافظة الوادي الجديد، إلا أن الصنف السيوي أو " الصعيدي" يتصدر الأراضي والمزارع الواحاتية من قدم الزمان، لتحمله درجة الحرارة العالية والعطش والجفاف والجو المتغير بالمحافظة.

وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من أشجار النخيل بمزارع محافظة الوادي الجديد، إلا أن الصنف السيوي أو " الصعيدي" يتصدر الأراضي والمزارع الواحاتية من قدم الزمان، لتحمله درجة الحرارة العالية والعطش والجفاف والجو المتغير بالمحافظة.

وتعد الوادى الجديد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج التمور، حيث تنتج سنويًا نحو 175 ألف طن من البلح السيوى بجانب أصناف أخرى مثل البرحي والجدول والسقعي وغيرها من الاصناف المطلوبه للتصدير خارج البلاد، وتشهد الفترة الحالية توسعات مختلفة في زراعة النخيل واستصلاح الأراضي الصحراوية وبخاصة

أكبر مزرعة تمور في العالم

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بأكبر مزرعة تمور في العالم والاي تقع بمنطقة شرق العوينات في الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية في مصر على بعد 500 كيلو متر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات مما يجعلها مثالية.

حيث تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية، لزراعة 8 أصناف من النخيل بالصحراء الغربية بالوادي الجديد وأسوان ضمن أفخر أنواع التمور العربية، ابرزها تمور البرجي والمجدول والصقعي والشيشي والنميشي والخلاص والسكري والحوي، والذي تم استيرادها من بعض الدول مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر النخيل من الثروات القومية الموجودة في محافظة الوادي الجديد وهو المحصول الإستراتيجي الأول بالمحافظة الذي يعتمد عليه 70% من أهالي الواحات في الحياة المعيشية بعد جمع المحصول وبيعه للإنفاق الأسري على الابناء وتسديد الديون المتراكمة طوال السنة