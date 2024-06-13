الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب القسم الأدبي بالشرقية يختتمون امتحانات الأسبوع الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد المنطقة
تفقد المنطقة

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي امتحانات الأسبوع الثاني اليوم الخميس بمادة «الحديث». 

وتابع الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مجمع لجان لجنة إكوه ومقرها معهد فتيات ديرب نجم للتأكد من انتظام اللجان وسيرها على الوجه الأكمل، مؤكدا على أهمية توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر

وشدد على أهمية التواصل الفوري مع غرف المتابعة ومتابعة ماشي يستجد من أعمال ولم تسجل غرف المتابعة أية شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أوخروجها عن المناهج المقررة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 279 طالبًا لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية، في حضور المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها، وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الأسبوع الثاني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية مجمع لجان غرف المتابعة

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