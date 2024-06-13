الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التوسع في التعليم الصناعي وتوحيد الإدارات التعليمية بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اليوم الخميس، محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بـدمياط، اجتماعًا موسعًا بالمراحل التعليمية والتناسيق المختلفة والاحصاء، وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وجمال نبهان مدير التعليم الإعدادي وحسني منصور مدير التعليم الابتدائي، وهشام الحديدي مدير إدارة الإحصاء.
 

وهنأ وكيل الوزارة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل إنضباط وإنتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مؤكدا أنه لا ارتقاء للعملية التعليمية دون الارتقاء بالمعلم وتطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية على تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنه من التفاعل مع طلاب العصر الحالي حيث تحيط به بيئة إلكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

حرص مديرية التربية والتعليم علي راحة العاملين

وأوضح  وكيل الوزارة أنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم علي راحة العاملين المنتدبين بين الإدارات خلال العطلة الصيفية، يتم توقيع المعلم في المدرسة الأقرب إليه والعمل علي نقل المعلمين المنتدبين كليا بين الإدارات التعليمية وفق قواعد النقل، مؤكدا أن توزيع المعلمين المنتدبين من اختصاص موجهي الإدارات التعليمية فقط.

كما ناقش وكيل الوزارة آليات التقديم الإليكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي موجها بالعمل علي سرعة إتخاذ اللازم حيال تقليص الفترة المسائية والانتهاء من أى كثافات بالمدارس مع التوسع وزيادة الإتاحة بمدارس اللغات والإلتزام بالكثافات المقررة.

كما ناقش ايضا  وكيل الوزارة التوسع في التعليم الصناعي واستثمار الموارد المادية من مباني مغلقة أو ورش معطلة لصالح فك الكثافات وإضافة نوعية تعليم غير متواجدة بالإدارة.


وفي نهاية اللقاء، طالب وكيل الوزارة بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وسرعة الاستجابة لكافة مطالبهم مع الإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية، مؤكدًا حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عى العمل المستمر على خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة الطلاب.

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