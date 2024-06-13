الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الهجرة تطمئن على المواطن المصرى المصاب فى حريق عقار بالكويت

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

في إطار حرصها على متابعة أحوال المصريين بالخارج والاطمئنان عليهم بصفة دائمة ومستمرة، تواصلت السيدة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، من أجل الاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية، جراء حريق عقار اندلع بمنطقة النقيف بمحافظة الأحمدي بالكويت.

واطلعت وزيرة الهجرة على تفاصيل وتطورات الحادث؛ حيث تبين أنه كان يتواجد اثنان من المصريين في العقار، وحالتهما الصحية مستقرة؛ حيث خرج أحدهما فور تلقيه العلاج والاطمئنان على حالته الصحية، بينما المواطن المصري الآخر ما زال يتلقى العلاج جراء تعرضه للاختناق، وحالته الصحية مستقرة، ويتم التواصل مع الجهاز الطبي بالمستشفى لتحديد موعد خروجه فور تلقيه العلاج المناسب والاطمئنان على سلامته.

السفيرة سها جندي توجه الشكر للسلطات الكويتية بتوفير الرعاية الطبية للمصاب المصري
 

أكدت السفيرة سها جندي متابعتها الحالة الصحية للمواطن المصري المصاب في الحادث، ووجهت الشكر للسلطات الكويتية على توجيه الرعاية اللازمة له، من خلال التنسيق القائم مع السفارة المصرية بدولة الكويت لحين خروجه من المستشفى وعودته لمسكنه، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.

كما وجهت وزيرة الهجرة، الشكر لوزارة الخارجية، مثمنة سرعة استجابة السفارة والقنصلية المصرية بالكويت على متابعتهما الحادث فور وقوعه والانتقال إلى المستشفى، والاطمئنان على المصابين المصريين، موضحة أن هناك اهتمامًا بجميع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ومتابعتهم بشكل مستمر وتوفير كل الاحتياجات لهم.

وزيرة الهجرة تتقدم بخالص التعازي لدولة الكويت حكومة وشعبا

كما أعربت السفيرة سها جندي، عن خالص التعازي لدولة الكويت حكومة وشعبا، فى ضحايا الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

مستشار شيخ الأزهر المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة وشئون أسامة شلتوت سها جندي

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