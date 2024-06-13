برلمانية: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة أثبتت وجودها في الشارع السياسي

هنأت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها.

واعتبرت النائبة رحاب موسى، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمثابة تجربة فريدة ونجحت نجاح كبير في إثبات وجودها في الشارع السياسي من خلال شبابها المدرب تدريب جيد على تقديم كل ماهو أفضل، وأصبحت حافز للكثيرين من الشباب الانضمام إليها والعمل تحت مظلتها.

تحقيق توازن حقيقي بين شباب الأحزاب

أوضحت عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت من خلال رؤية واضحة، تحقيق توازن حقيقي بين شباب الأحزاب والشباب غير المنتمي للاحزاب وأثقلتهم بالخبرات السياسية حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

أضافت موسى، شباب التنسيقية، حققوا نجاح كبير في جميع المناصب التى تولوها سواء مناصب تنفيذية في الوزارات والمحافظات المختلفة وقدم كوادر التنسيقية أداء تنفيذي مشرف، وأيضا أدائهم تحت قبة البرلمان المصري وأيضا في مجلس الشيوخ.

تحل الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التى استطاعت أن تجمّع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسى من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، فى تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

خلال السنوات الست، عملت “التسيقية” بكل كدٍ على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب فى المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابى فى مجلسى النواب والشيوخ.

أكدت أن النجاح مجرد بداية، والاستمرار فى النجاح تحدٍ يستدعى العمل المستمر، وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار فى النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.

جاءت فكرة إطلاقها في 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، التى استمع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب وقراءتهم في الحياة الحزبية والسياسية في مصر.