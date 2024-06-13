أونروا: 330 ألف طن من النفايات منتشرة بين خيام النازحين فى قطاع غزة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة "أونروا"، إن الظروف الإنسانية في قطاع غزة تنتقل من سيئ إلى أسوأ مع مرور الأيام والساعات، فالحرب لا تزال مستمرة وتدخل في شهرها التاسع، هناك كوارث على جميع الأصعدة، سواء البيئي أو الصحي أو الغذائي، كل هذه النواحي المتضررة تزداد صعوبة على المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 330 ألف طن من النفايات منتشرة بين خيام النازحين في القطاع، كما أنه لا تزال هناك قيود تفرض على دخول المساعدات، مؤكدةً أن الامدادات الإغاثية لا تزال قليلة جدًا مقارنة بالحاجات الضرورية والعاجلة والملحة للمدنيين.



وأوضحت، أن الوضع الصحي يتدهور بشكل كبير ولا نستطيع إلا تشغيل 6 عيادات أو مراكز صحية تابعة لأونروا في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج معظم المشافي عن الخدمة.