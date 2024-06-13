الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ15 ألفًا و361 حاجًا مصريًا فى مكة والمدينة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ15 ألفًا و361 حالة، حتى مساء أمس الأربعاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 1020 حالة مرضية للمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث غادرت جميعًا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 30 حالة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، منوهًا إلى أن بعثة الحجاج المصريين الحاصلين على تأشيرات للحج لا تضم أطفالًا بين أفرادها.

وأضاف «رشيد» أن البعثة نظمت 1409 ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتًا إلى أن الندوات استفاد منها 37 ألفًا و413 حاجًا، وتضمنت التعريف بكيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.

وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مكة المكرمة أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية البعثة الطبية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تصعيد حجاج القرعة غدًا للوقوف بعرفات

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل