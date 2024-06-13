الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرقة سمالوط تُقدم "كيد البسوس" على مسرح روض الفرج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي " كيد البسوس" في خامس أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

قصة العرض

تدور أحداث العرض في قالب غنائي استعراضي، حول "حرب البسوس" التي استمرت نحو ٤٠ عامًا بين قبيلتي "تغلب" و"بكر" أشهر القبائل القديمة في الجزيرة العربية، لإلقاء الضوء على انتشار فكرة الثأر، والحروب بين القبائل، وذلك من خلال شخصية "سعاد البسوس" التي أشعلت فتيلة الحرب انتقامًا لأخيها بعد أن قتله الملك.

وأشار المخرج غريب مصطفى إلى أن العرض تم تقديمه بشكل هزلي كي يتقبله الجمهور ويتفاعل معه، بجانب تقديم بعض أغنيات من السيرة الشعبية بشكل يتناسب مع الأحداث.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بفكرة "مسرح الشارع" من خلال الديكور بهدف إمكانية تقديم العرض في أكثر من مكان.

"كيد البسوس" لفرقة سمالوط المسرحية تأليف درويش الأسيوطي، أشعار فتحي عبدالمجيد، ألحان مدحت منير، سينوغرافيا محمد شعبان، استعراضات صابر سيد صابر، وماكياج عايدة منير.

أداء تمثيلي: علي سيف، إسماعيل فولي، رامي عادل، أحمد نبيل، عبدالرحمن الكاس، أيمن أحمد، يوستينا هاني، عبدالله ياسر، عبدالرحمن علي، إبرام نادي، أحمد الكاس، يوسف أيفونا، أحمد شحاتة، مدحت نظير، بيتر بولس، صموئيل جميل، عمر أشرف، أيمن مدني، ميرو مدحت، مارلين جرجس، مارينا كامل، بسنت عنتر، جاسيكا رضا، ساندي هاني، يوسف محمد، ومحمد إسماعيل.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، المخرج أحمد طه، الكاتب الصحفي يسري حسان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك به 26 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، اليوم الخميس، في السادسة مساء العرض المسرحي "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، عن رائعة عبدالرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، إعداد إسراء محبوب، وإخراج مهند المهدي.

وتقدم فرقة قومية قنا العرض المسرحي "مريد" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمد العدل.

قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي كيد البسوس فرق الأقاليم المسرحية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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