الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مياه الشرب والصرف الصحي" بالإسكندرية ترفعان حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

استعدادات الصرف الصحي
استعدادات الصرف الصحي والمياه بالإسكندرية

أعلنت كل من شركة مياه الشرب، وشركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب خلال اجتماع موسع  على انتظام العمل في كافة مواقع الشركة واستمرار نظام النوبتجيات في المحطات والروافع لضمان تقديم خدمات مياه الشرب بجودة عالية للمواطنين.

استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة 

كما أعلنت الشركة عن استمرار عمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة يوميًا لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية، لضمان مطابقة المياه المنتجة للمواصفات الصحية والقياسية.

كما ناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب، خلال فترة العيد وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة.

استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات بصرف الإسكندرية 


كما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة.

وشدد على الاستعداد الأمثل بمعدات الشركة وفرق الطوارئ والعمل علي مدار 24ساعة بكافة مواقع ومحطات الشركة لمواجهة أي سدد أو طفح في شوارع المحافظة، وتابع نافع معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعًا لحدوث أي انسدادات بالشبكات.

الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين

كما أكد على الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات ومتابعتها والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها، بخلاف المتابعة الدورية علي المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وانتظام سير العمل أثناء فترة العيد.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من أثار جسيمة علي الشبكة وعلى البيئة وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة.

كما طالب المواطنون بالإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة علي رقم الخط الساخن 175، أو على صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالإسكندرية عيد الأضحى الاستعداد القصوى شكاوى المواطنين

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