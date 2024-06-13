الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى ومدبولى بعيد الأضحى

محافظ قنا
محافظ قنا

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء نص البرقية "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من أهداف حفظكم الله لمصر زعيما وقائدا لها".

كما بعث محافظ قنا، أيضًا، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة الوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم الداودى بخالص التهنئة لأهالي محافظة قنا والقيادات الشعبية والتنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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