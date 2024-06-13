الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

تجنب الإفراط في تناول
تجنب الإفراط في تناول الطعام

يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري، وهو ثاني أكبر أعياد المسلمين العظيمة، والآخر بعد عيد الفطر، يبدأ في العاشر من ذي الحجة، الشهر الأخير من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام إضافية، ويجتمع مليارات المسلمين في جميع أنحاء العالم معًا للاحتفال باليوم الأول منه.

هذا الاحتفال الديني الكبير يحيي ذكرى طاعة النبي إبراهيم- عليه السلام- لله، حيث كان على استعداد للتضحية بابنه؛ لذلك يقوم المسلمين بالذبح للتضحية.

 

نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

يتميز العيد بالتجمعات والفرحة التي تسرّ كل بيت، فهو اللحظة التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم، كما أنَّه فرصة لتناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة والمتنوعة والتي تعد عامل جذب خاص خلال العيد، ومع ذلك، فإننا غالبًا ما ننسى أهمية الحفاظ على الصحة عند تناول الطعام في هذه اللحظة. فيما يلي بعض النصائح لتناول طعام صحي والتي يمكن تطبيقها لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى:

 

ضع خطة للوجبات

يعد وضع خطة للوجبات مفتاحًا مهمًا للحفاظ على صحتنا خلال العيد وبعد العيد، كما يمكن أن يمنع زيادة الوزن المفرط بعد العيد، ؛لذا يمكنك محاولة تقليل حصص الطعام وزيادة الخضروات والبروتين قليل الدسم، وتأكد أيضًا من تناول كميات صغيرة ولكن بشكل متكرر.

 

لا تتخطى وجبة الإفطار

خلال العيد، غالبًا ما نشعر بالجوع الشديد ونستمتع كثيرًا بالأطباق اللذيذة المقدمة على طاولة الطعام، ومع ذلك، فمن الأفضل عدم تخطي وجبة الإفطار لأن ذلك قد يجعل من السهل الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام في الغداء أو العشاء، كما أنها تساعد على التحكم في شهيتك والحفاظ على صحتك.

 

اختر الأطعمة الصحية

عند تناول الطعام خلال العيد، قم باختيار الأطعمة الصحية والقليلة السعرات الحرارية. حاول تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالسكر،  واختيار قائمة متوازنة، عن طريق زيادة الخضار والبروتين وتقليل حصص الأرز والكربوهيدرات.

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تقليل استهلاك السكر

الأطعمة الحلوة والمشروبات الغازية هي الأطعمة المفضلة غالبًا خلال العيد، ومع ذلك، فإن استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب؛ لذا من الأفضل تقليل استهلاك السكر عن طريق اختيار المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وتجنب الكثير من الأطعمة الحلوة.

 

شرب كمية كافية من الماء

الماء مهم جدًا للحفاظ على صحة أجسامنا، وبصرف النظر عن المساعدة في إرواء العطش، يساعد الماء أيضًا على إزالة السموم من الجسم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وخلال العيد، تأكد من شرب كمية كافية من الماء يوميًا، حوالي 8-10 أكواب يوميًا.

 

تجنب الإفراط في تناول الطعام

عند تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، تأكد من عدم الإفراط في تناول الطعام. حاول أن تحد من حصص الطعام التي تتناولها ولا تنس أن تستمتع بكل قضمة ببطء.

 

تناول الفاكهة الطازجة

يمكن أن تكون الفواكه الطازجة مثل البرتقال أو التفاح أو العنب بديلًا صحيًا للوجبات الخفيفة خلال العيد، إذ تحتوي هذه الفاكهة على الألياف المفيدة للصحة ويمكن أن تساعد في زيادة تناول الألياف لأجسامنا.

 

اتمرن بانتظام

بصرف النظر عن الحفاظ على نظام غذائي صحي، فإن ممارسة الرياضة مهمة جدًا أيضًا للحفاظ على صحة الجسم. حاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو الجري، كل يوم لمدة 30 دقيقة، فمن خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ستبقى أجسامنا صحية ولياقة على الرغم من أننا نأكل أكثر قليلًا من المعتاد خلال العيد.

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