بمشاركة مجموعة من السفراء.. مكتبة مصر العامة تحتفي بالأدب التشيكي

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، أمس الأربعاء، ندوة ثقافية للإحتفاء بالأدب التشيكي، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي، سفير الجمهورية التشيكية بالقاهرة إيفان يوكل، وسفير الاتحاد الأوروبي، وسفير هولندا بالقاهرة، ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية، ورانيا شرعان مديرة المكتبة، والدكتور خالد البلتاجي أستاذ اللغة التشيكية بجامعة عين شمس.

واستعرضت الندوة أبرز أدباء التشيك، ومن بينهم « فرانس كافكا» و« لودفيك فاتسوليك»، وشهدت قراءة لأحدث ترجمة باللغة العربية من كتاب «دروس البيانو»، من تأليف الكاتب التشيكي لودفيك فاتسوليك، وترجمة خالد البلتاحي.

وقال خالد البلتاجي خلال اللقاء الذي شهدته مكتبة مصر العامة، إنه اهتم بالترجمة في بداية مسيرته، وقرأ بشكل أوسع عن الأدب التشيكي، لافتا إلى أن الأدب التشيكي يتميز بقربه إلى الأدب العالمي، وظهر فيه أدباء أثروا بشكل كبير في الأدب العالمي.

وأضاف أن هناك الكثير من مشاهير الأدب التشيكي، مؤكدا أن العالم يحتفي بمرور مئة عام على وفاة كافكا، في ظل الحرب الدائرة حوله من ناحية جنسيته هل هو تشيكي؟ أم ألماني أم يهودي؟، فهو شخصية رائدة في أدب الكابوسية، لافتا إلى أنه قام بترجمة ثلاثة أعمال من مؤلفات كافكا بالتعاون مع سفارة التشيك بالقاهرة.

وتحدث البلتاجي عن لودفيك فاتسوليك، الذي خاض العديد من المعارك السياسية ضد الشيوعيين في التشيك، وأصدر العديد من المؤلفات التي تدعم التوجه السلمي والإصلاحي، لافتا إلى أن بعد سقوط الشيوعية عاد لودفيك فاتسوليك إلى طبيعته كونه صحفي ومحب للحياة، وأصدر دروس البيانو، التي تضم مذكراته التي كتبها بين عامي 2005: 2004 عن عمله كصحفي ومحرر أدبي، ليقدم للقارئ رؤية للمشهد العام لواقع المجتمع التشيكي أدبيا وثقافيا واجتماعيا، انطلاقا من حياته الشخصية وعبر قراره تلقي دروس العزف على البيانو في سن الثمانين تقريبًا، ويسجل علاقاته المختلفة بالقراء والمعجبين وإدارة الجريدة، والنساء اللاتي مررن في حياته، من رفضنه ومن رفضهن في المقابل.

وفي نهاية الاحتفال الذي نظمته مكتبة مصر العامة، أهدى السفير إيفان يوكل، مجموعة من مؤلفات أشهر المبدعين التشيكيين المترجمة إلى اللغة العربية للمكتبة.