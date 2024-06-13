الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تشكيل عصابى تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تشكيلًا عصابيًا تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالجيزة؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية، محررات ومستندات معدة للتزوير، 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها، طابعة، 4 هواتف محمولة، 2 وحدة ذاكرة "ميمورى"، عدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، كمية من المشغولات الذهبية، 4 ساعات يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة التحريات اليوتيوبر تزوير المحررات الرسمية إحالة تشكيل عصابي

مواد متعلقة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد المتهمين فى قضية "طفل شبرا الخيمة"

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

تفاصيل قرار وقف استيراد الإطارات الخارجية لـ"التوك توك"

موعد صرف معاشات يوليو 2024 ومنافذ الصرف المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل