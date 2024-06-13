إحالة تشكيل عصابى تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تشكيلًا عصابيًا تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالجيزة؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية، محررات ومستندات معدة للتزوير، 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها، طابعة، 4 هواتف محمولة، 2 وحدة ذاكرة "ميمورى"، عدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، كمية من المشغولات الذهبية، 4 ساعات يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.