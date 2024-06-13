قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في السينما بجميع دور العرض

انتعشت السينما المصرية بثلاثة أعمال فنية دفعة واحدة، إذ انطلقت الأعمال بداية من مساء أمس الأربعاء بكل دور العرض السينمائي.

أفلام عيد الأضحى 2024 في السينما

وانطلق أمس ثلاثة أفلام مختلفة لاقت منافسة متوسطة على الإيرادات بينها، وتصدرها فيلم ولاد رزق ٣ بإيرادات وصلت إلى 4.5 مليون جنيه، وحل ثانيا فيلم اللعب مع العيال بنصف مليون جنيه، وجاء ثالثا أهل الكهف، ليتبقى فيلم واحد وهو عصابة الماكس لأحمد فهمي سينطلق مساء اليوم الخميس.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية وجدت ضالتها مع الجمهور.

ويشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.

اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال شارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ومنهم أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وآخرون، وقد انتهوا جميعًا من التصوير قبل حوالي شهر ودخل مخرجه شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج بشكل كامل، ليصبح منذ أسابيع قليلة جاهزًا للعرض الجماهيري.