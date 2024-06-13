الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوقاف القدس": 208 مستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون
مستوطنون

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 208 مستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم؛ وذلك وفق نبأ عاحل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى باتت سلسلة شبه يومية، حيث تتكرر الاقتحامات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وتكون بحراسة شرطية مشددة.

وأضافت خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مجموعات المستوطنين تقوم بصلوات تلمودية وبرقصات استفزازية لمشاعر المسلمين، ويتلقون شروحات عن الخطوات القادمة لبناء الهيكل.

القاهرة الإخبارية الأوقاف الإسلامية القدس المحتلة مستوطنين المسجد الأقصى

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