الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

طبيب يضع روشتة لتقوية المناعة وحمايتك من أمراض الصيف المعدية

المناعة
المناعة

في فصل الصيف يصاب الكثير بالأمراض المعدية، وذلك بسبب ضعف المناعة الذاتية للاشخاص خلال موسم فصل الصيف والذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والالتهابات.

وحسب موقع “Hindustan times” وفقًا للدراسات تزداد فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية أضعافًا مضاعفة خلال فصل الصيف بسبب الظروف الجوية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة الشديد.

طبيب يضع روشتة لتقوية المناعة وحمايتك من أمراض الصيف المعدية

قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة، إن في فترة الصيف تنتشر الأمراض الموسمية ومنها الإنفلونزا، وإلتهابات في الحلق مع صعوبة البلع، مؤكدًا على أهمية أخذ اللقاح الذي يعتبر الوسيلة المهمة جدًا للحماية من عدوى الأمراض في الصيف والشتاء.

وأضاف الدكتور محمد أبوعامر، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن هناك العديد من الطرق الغذائية التي يمكن أن نتبعها لتقوية المناعة، وذلك من خلال تناول الفاكهه والخضار، التي تحتوي على فيتامين سي وأ، ومضادات الأكسدة، فتناوله يحمي الجسم من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية كالإلتهابات والإصابة بالفيروسيات، ولذا فتناولك له يقوي الجهاز المناعي، وتناول الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تناولها يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضا ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقدم الدكتور محمد أبوعامر، مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها لتقليل فرص الإصابه بالأمراض الموسمية، مثل:"التزام بنظافة اليدين باستخدام الماء والصابون، تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال: استخدم الكوع أو منديل ورقي عند العطس أو السعال، ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وفقًا للتوصيات الصحية العامة، حاول تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بأعراض الأمراض التنفسية، مثل السعال والعطس، احصل على قدر كافٍ من النوم، جميع هذه العوامل يمكن أن تعزز قوة جهاز المناعة وتساعد في مقاومة الأمراض.

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