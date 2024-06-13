الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الدفاع الألمانى: لا يمكننا تقديم بطاريات "باتريوت" إلى أوكرانيا

بوريس بيستوريوس
بوريس بيستوريوس

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن تقديم بطاريات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاحل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن أن برلين سلمت ربع منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى كييف، وأن هذه الاحتياطيات بحاجة إلى تجديد.

وقال بيستوريوس، في مؤتمر صحفي بعد تفقد قوات الدفاع الجوي: "في منتصف أبريل، قررنا إرسال منظومة باتريوت ثالثة إلى أوكرانيا، ونحن نعلم جيدًا أننا بذلك نتخلى عن ربع قدراتنا من باتريوت، ولكن هذا صحيح وضروري، حتى لو أدى إلى ثغرات في احتياطاتنا".


 

القاهرة الإخبارية بطاريات باتريوت بطاريات أوكرانيا منظومات

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