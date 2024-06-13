محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لـ53 عروسة

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بتسليم أكثر من 150 جهاز كهربائي ومنزلي، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والحاجة صباح العربي نائب رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وممثلي جمعية سنابل الأمل الخيرية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعى، الصحة، العمل، التموين، مدير إدارة منوف الاجتماعية.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية سنابل الخير والجمعيات التابعة لإدارة منوف الاجتماعية على المساهمة في تجهيز 53 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، مثمنًا دروهم الحيوى والفعال في خدمة المجتمع، ومؤكدًا علي استمرار التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة.

وفي لقاء أبوي يسوده المحبة، التقى محافظ المنوفية بالعرائس وأجرى حوارًا مفتوحًا معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية، وحثهم علي تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية كريمة، مقدمًا خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة.

وأشار وكيل مديرية التضامن الإجتماعى أنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الإجتماعى الميدانى.

ومن جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين نائب رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع ومحافظ المنوفية، كما أهدي ممثلي جمعية سنابل الأمل الخيرية درع لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته المبذولة في خدمة المجتمع.

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