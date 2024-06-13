علامات تنذر بمرض "الذبيحة" تعرف عليها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الأضحية، يحتار الكثيرون في علامات الذبيحة أو الأضحية الصحيحة، لتجنب شراء أضحية غير سليمة، أو تعاني من أي نوع من الأمراض التي قد تؤثر على جودة اللحم وصحة الإنسان، ويرصد الدستور في التقرير التالي العلامات تنذر بمرض الذبيحة أو الأضحية.

كيف تفحص الأضحية

إذا كان الحيوان خاملًا، ولا يتحرك، ويعاني من فقدان الشهية، فقد يُشير ذلك إلى معاناته من مشاكل صحية.

لون الصوف الشاحب، والعيون المُصفرّة أو المُحمرّة، وتدلي رأس الحيوان للأسفل دلالة أخرى على المرض.

أن تكون العين براقة وسواد العين ظاهر وبياض العين رائق خالي من البقع النزفية الدموية، والعين ليس بها دموع كثيرة أو إفرازات لزجة "، والجفون وردية ليست داكنة أو باهتة أو صفراء تدل على مرض الحيوان خاصة بالصفراء أو الأنيميا.

يجب أن تكون الأغشية المخاطية للأنف والفم واللسان رطبة وليست بها ارتشاحات أو إفرازات مخاطية زائدة وليست بها بثور أو تقرحات أو فقاعات مائية التي تدل على بعض الأمراض الخطيرة بالحيوان ويجب أن تكون الرائحة الصادرة منها مقبولة وليست الكريهة.

منطقة الرقبة يجب أن تكون خالية من أي تورمات للغدد الليمفاوية فالغدد الليمفاوية هي المصافي للجسم والتي تحجز الكثير من الميكروبات التي تصيب الحيوان، وهي عادة صغيرة الحجم على خلاف الحيوان المريض والتي يزداد به حجم هذه الغدد وتظهر متورمة دليل على إصابته بميكروبات مرضية، فتكون هذة الغدد غير ظاهرة فى الحيوان السليم، أما في الحيوان المريض فتكون متورمة وتكون في حجم كرة التنس أو أكبر قليلا.

حكم ذبح الأضحية المريضة

قالت دار الإفتاء أن ويشترط لصحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي” رواه النسائي.