توجيه جديد من وزير التنمية المحلية بشأن مبادرة "100 مليون شجرة"

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاعي التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الإستراتيجي بالوزارة، بالمرور المستمر على المحافظات لمتابعة ما تمت زراعته من أشجار في المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تمت زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية، بتنفيذ المبادرة الرئاسية، سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه وغاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.

إعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة

ووجه اللواء هشام آمنة، فرق العمل، بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، وكذلك المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.

يذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة "100 مليون شجرة" من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7.6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022 /2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.