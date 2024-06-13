رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الخميس، الفائزين بجائزة الدكتور "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية لتسليمهم شهادات تقدير ؛ عرفانًا بجهودهم في إثراء البحث العلمي المتوجه لخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وعلمائها مزيد من الرقي والتقدم.

إعلان لجنة التحكيم مسابقة الدكتور أحمد عسكر

جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، لأسماء الفائزين بجائزة الدكتور "أحمد عسكر" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسماء الفائزين بالجائزة

وأعلنت الجامعة، فوز الدكتور إبراهيم حسين أحمد خليفة الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس بالمركز الأول عن بحث بعنوان " الجيوكيمياء الحضارية للفلزات الثقيلة في غبار الطرق لمدينة القاهرة الكبرى، مصر: الإثراء، المصادر، التلوث، والمخاطر الصحية".

كما فازت الدكتورة رانيا محمد عوض الله كشك قسم الميكروبيولوجي كلية الطب بجامعة قناة السويس بالمركز الثاني عن بحث بعنوان: "تقييم عوامل الخطر المُحتملة لفيروس كورونا ( كوفيد 19) بين العاملين بالمجال الصحي".

هذا وقام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بتكريم فريق العمل المشارك بالبحث الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الدكتور أحمد عسكر والذي يضم كلا من، الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نادر النمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي أحمد، الدكتورة صفاء كشك، الدكتورة هبة الله محمد علي، الدكتورة نورهان سليمان، الدكتور ناجح لويس، الدكتورة منى مصطفى.

أبرز الحضور

حضر مراسم التكريم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.