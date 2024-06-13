حالة من الترقب تسود المواطنين لمعرفة حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 خاصة مع بدء ذروة الموجة شديدة الحرارة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي وبدأت من اليوم وتستمر حتى يوم السبت كي يتمكنوا من الخروج في العيد وقضاء إجازة عيد سعيدة.

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 وموعد انكسار موجة الحر

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وموعد انتهاء ذروة الموجة شديدة الحرارة.

حالة الطقس في عيد الاضحى 2024

تستمر ذروة الموجة شديدة الحرارة من اليوم الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو، وهو يوم وقفة عرفة، ومن الأحد 16 يونيو وهو أوأيام عيد الأضحى 2024، يبدأ حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وبذلك تكون حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 دون الموجة شديدة الحرارة التي تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم يجب تجنب التعرض لموجة الحر اليوم وعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس، شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة، ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة في عيد الأضحى 2024

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى 2024 فمن المتوقع أن تكون كالتالي:

الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2024

القاهرة والوجه البحري 39 / 26

السواحل الشمالية 30 / 23

جنوب سيناء 43/32

شمال الصعيد 44 / 30

جنوب الصعيد 47 / 32

درجات الحرارة يوم الإثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى 2024

القاهرة والوجه البحري 38 / 24

السواحل الشمالية 30 / 22

جنوب سيناء 42/32

شمال الصعيد 41 / 29

جنوب الصعيد 47 / 32

الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى 2024

القاهرة والوجه البحري 37 / 24

السواحل الشمالية 30 / 22

جنوب سيناء 42/29

شمال الصعيد 37 / 27

جنوب الصعيد 45 / 30

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