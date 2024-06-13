نصائح لتجنب مشاكل الهضم في عيد الأضحى

العيد هو اللحظة التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم بفارغ الصبر، حيثُ يوافق أول أيام عيد الأضحى 2024 هذا العام يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري، والأطعمة والمشروبات اللذيذة والمتنوعة تعد عامل جذب خاص خلال العيد، ومع ذلك، فإننا غالبًا ما ننسى أهمية الحفاظ على الصحة عند تناول الطعام في هذه اللحظة.

نصائح لتجنب مشاكل الهضم أثناء الأكل في عيد الأضحى

فيما يلي بعض النصائح لتناول طعام صحي خلال العيد والتي يمكنك تطبيقها، للحفاظ على عملية الهضم أو الجهاز الهضمي بشكل عام.

يحدث الإفراط في تناول البروتين والدهون بسبب تناول كمية غير متناسبة من اللحوم خلال عيد الأضحى، علاوة على ذلك، فإن إضافة الزيت الإضافي أثناء الطهي يسبب العديد من الأمراض، وبالتالي، فإن التحكم في الجزء هو العنصر الأكثر أهمية.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي في العيد

من أجل الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن الإفراط في استهلاك اللحوم، يوصى بتناول الأطعمة التي يسهل هضمها نسبيًا مثل البيض والجبن والطماطم والخضر والخبز الأسمر في الصباح، وعلى وجه الخصوص، يعتبر الزبادي من الخيارات الأساسية والصحية.

يعد الطبخ أمرًا أساسيًا لاستهلاك اللحوم المذبوحة حديثًا، ولكن الطريقة الصحية لطهي اللحوم هي على نار خفيفة لمدة طويلة ودون إضافة أي زيت.

الطريقة الأكثر صحية لطهي اللحوم