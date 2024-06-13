الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

نصائح لتجنب مشاكل الهضم في عيد الأضحى

مشاكل الهضم
مشاكل الهضم

العيد هو اللحظة التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم  بفارغ الصبر، حيثُ يوافق أول أيام عيد الأضحى  2024 هذا العام يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري، والأطعمة والمشروبات اللذيذة والمتنوعة تعد عامل جذب خاص خلال العيد، ومع ذلك، فإننا غالبًا ما ننسى أهمية الحفاظ على الصحة عند تناول الطعام في هذه اللحظة.

نصائح لتجنب مشاكل الهضم أثناء الأكل في عيد الأضحى

فيما يلي بعض النصائح لتناول طعام صحي خلال العيد والتي يمكنك تطبيقها، للحفاظ على عملية الهضم أو الجهاز الهضمي بشكل عام.

يحدث الإفراط في تناول البروتين والدهون بسبب تناول كمية غير متناسبة من اللحوم خلال عيد الأضحى، علاوة على ذلك، فإن إضافة الزيت الإضافي أثناء الطهي يسبب العديد من الأمراض، وبالتالي، فإن التحكم في الجزء هو العنصر الأكثر أهمية.

 

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي في العيد

من أجل الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن الإفراط في استهلاك اللحوم، يوصى بتناول الأطعمة التي يسهل هضمها نسبيًا مثل البيض والجبن والطماطم والخضر والخبز الأسمر في الصباح، وعلى وجه الخصوص، يعتبر الزبادي من الخيارات الأساسية والصحية.

يعد الطبخ أمرًا أساسيًا لاستهلاك اللحوم المذبوحة حديثًا، ولكن الطريقة الصحية لطهي اللحوم هي على نار خفيفة لمدة طويلة ودون إضافة أي زيت.

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الطريقة الأكثر صحية لطهي اللحوم 

  • لا يُنصح باستخدام طرق الطهي مثل القلي أو الشواء، والطريقة الأكثر صحية لطهي اللحوم هي الشوي في المقلاة، أو الطهي في الفرن، أو الطبخ.
  • بالنسبة للشواء، يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 15-20 سم بين النار واللحوم وغيرها من الأطعمة، يؤدي الطهي السريع إلى بقاء الجزء الداخلي من اللحم نيئًا حيث تصبح الطبقة الخارجية صلبة.
  • يجب أن تكون اللحوم المذبوحة المطبوخة جيدًا وبشكل صحيح مصحوبة بالسلطة الخضراء وغيرها من الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والزبادي.
  • احترس من الوجبات الخفيفة أثناء زيارات العائلة والأصدقاء، ومن المهم الالتزام بنظام الوجبات الثلاث المعتاد، خلال عيد الأضحى، ولابد من ضرورة تناول الأطعمة الخفيفة باعتدال مقارنة بالوجبات الخفيفة التي تقدم في وجبات العشاء والولائم في عيد الأضحى.
  • يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مشاكل ضغط الدم الحذر بشكل خاص من استهلاك الشوكولاتة والحلوى، بدلًا من الحلويات المصنوعة من العجين مع الشربات، اختر الفواكه الطازجة والحلويات مع الفواكه والحليب.
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