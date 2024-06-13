الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 500 ألف شجرة لمحافظة القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، أنه جارى العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقى من الأشجار وزراعتها ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ومن المقرر أن يتم توريد حوالي 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة إلى توريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها.

تشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جارى التنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة، كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات، من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلًا عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذلك آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.

 الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة 

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التنمية المحلية ثاني أكسيد الكربون شجرة محافظة القاهرة البيئة الوحدات المحلية

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