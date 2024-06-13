زيلينسكى: سنوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، خلال قمة مجموعة السبع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "الـقاهرة الإخبارية".

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء أمس الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقعان اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا خلال قمة مجموعة السبع المقررة، غدًا الخميس، في إيطاليا.

يأتي هذا بعدما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، عن أنه سيتم خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في إيطاليا إعلان خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا.