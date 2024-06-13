الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية البريطانى: سنعلن اليوم عن عقوبات جديدة ضد روسيا

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن اليوم سيتم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على مواصلة مجهودها الحربي في أوكرانيا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية ضمن تدريبات على كيفية نشر أسلحة تكتيكية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية عقوبات روسيا فرض عقوبات عقوبات جديدة ضد روسيا

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