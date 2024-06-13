أحمد حمدى يخضع لعملية الرباط الصليبى اليوم

يجري اليوم الخميس، أحمد حمدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية طارئة بألمانيا في الركبة، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويرافق اللاعب، الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفارس الأبيض.

وكان أحمد حمدي غادر القاهرة، مساء أمس الأول الثلاثاء، متوجهًا للعاصمة الألمانية (برلين)، لإجرائه العملية الجراحية الطارئة في الركبة.

وتعرض جناح الفارس الأبيض، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال تواجده بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، يوم 19 مايو الماضي، على استاد القاهرة الدولي، والذي توج الفارس الأبيض من خلالها بلقبه القاري الثاني تاريخيًا من البطولة ذاتها.

ومن جانب آخر، يعلن البرتغالي جوميز جوزيه، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفارس الأبيض الليلة، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل (نسخة 2023 /2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل، في تمام السابعة مساء غدٍ الجمعة، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر إحدى القناتين، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة تحكيمية، لتقييم أداء الحكام على مدار الشوطين والحالات الجدلية، التي ربما تحدث خلال المباراة.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفارس الأبيض 17 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك الفريق 8 مؤجلات، أمام كل من سيراميكا كليوباترا وفاركو، وطلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الـ11 والـ12، والـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23، على الترتيب.

حقق الزمالك الفوز في 8 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 5 مواجهات.