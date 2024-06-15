الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى إيرونيموس إمام مفسّري الكتاب المقدس

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى إيرونيموس وهو إمام مفسّري الكتاب المقدس. ولد في ايطاليا حول سنة 331 واكبّ على تحصيل الآداب اللاتينية واليونانية. ثم تاب إلى الله ونسك في بيت لحم، عاكفاًً على درس الكتب المقدسة وناقلاً إياها من لغاتها الأصلية إلى اللغة اللاتينية. وقد أهاب بالكثيرين إلى إتباع مثاله وانتحال العيشة الرهبانية بجواره. انتقل إلى الله سنة 420.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "الرَّبُّ عَظيمٌ ومُسبَّحٌ جِدًّا ولا حَدَّ لِعَظَمَتِه" . "إِلهُنا عَظيمٌ شديدُ القُوَّة ولا قِياسَ لإدْراكِه"؛ وبالرغم من كلّ ذلك، يريد الإنسان أن يسبّحك، الإنسان الذي لا يتعدّى كونه جزءًا صغيرًا من خلقك، الإنسان الذي يحمل معه قابليّته للموت في كلّ مكان، الإنسان الذي يحمل معه شهادة خطيئته والذي يعترف "بـأنّك تكابر المتكبّر". بالرغم من كلّ ذلك، هذا الجزء الصغير من خليقتك، هذا الإنسان يريد أن يسبّحك. أنت تدفعه ليبحث عن سعادته في تسبيحك، لأنّك صنعتنا لك، ولا يجد قلبنا الراحة حتى يرتاح فيك أنتَ وحدك...

"ويسبّح الربَّ مُلتمِسوه". مَن يلتمسه سيجده، ومَن يجده سيسبّحه. اجعلْني ألتَمِسُك يا إلهي، من خلال التضرّع إليك؛ واجعلْني أتضرّع إليك من خلال الإيمان بك! لأنّك كُشِفتَ لنا من خلال البشارة. ذلك الإيمان الذي أعطيتني إيّاه يتضرّع إليك، يا إلهي؛ ذلك الإيمان الذي ألهمتَني إيّاه بتجسّد ابنك وبخدمة المبشِّر بك. وكيف أتضرّع إلى إلهي، إلى إلهي وربّي؟ عندما أتضرّع إليه، سأدعوه ليأتي إليّ. لكن هل يوجد بداخلي مكان يمكن أن يحلّ فيه الربّ إلهي، هذا الربّ "الذي صنع السَّماوات والأرض". إذًا يا إلهي، هل من مكان يسعك بداخلي؟ هل الأرض والسماء اللتان خلقتهما، وحيث خلقتني، يمكن أن تسعاك؟... بما أنّني موجود، أيمكنني أن أطلب منك الحلول فيّ، أنا الذي لا يمكن أن أكون موجودًا إذا لم تكن أنت موجودًا فيّ؟...

مَن سيمنحني أن أستريح فيك؟ مَن سيمنحني أن تأتي إلى قلبي، وأن تسكره حتّى أنسى آلامي وأتمكّن من معانقتك، أنتَ يا كلّ ما أملك؟ مَن أنتَ بالنسبة إليّ؟ أشفق عليّ حتّى أستطيع أن أتكلّم. مَن أنا في عينيك، حتّى تأمرني بأن أحبّك؟... في رحمتك يا إلهي، قل لي مَن أنت بالنسبة إليّ. "قُلْ لِنَفْسي: أَنا خَلاصُكِ". قل ذلك حتّى أسمعه. ها هي أذن قلبي مصغية أمامك، يا إلهي. اجعلها تسمعك تقول "لِنَفْسي: أَنا خَلاصُكِ". أريد أن أركض نحو تلك الكلمة وأمسك أخيرًا بك.