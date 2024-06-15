الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديس أليشع تلميذ النبي إيليا

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس النبي أليشع وهو تلميذ النبي إيليا في عهد يوشافاط ملك اسرائيل (874-850 قبل المسيح). وتنبأ إلى عهد يوآش ملك إسرائيل (788-784) ودفن في السامرة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد بقيت النعمة محتجبة في العهد القديم، ولكنّها كُشفت في إنجيل المسيح عندما حان الوقت المحدّد من الله للكشف عن طيبته... بتقريب هذين العهدين، نلاحظ فارقًا عميقًا. عند أقدام جبل سيناء، لم يجرؤ الشعب الّذي كان مرتعدًا وخائفًا لا يجرؤ أن يقترب من المكان حيث أعطى الربّ شريعته؛ أمّا في العليّة، فقد نزل الرُّوح القدس على أولئك الّذين كانوا مجتمعين ومنتظرين اكتمال الموعد. هناك، عمل إصبع الله على ألواح من حجر؛ أمّا هنا، ففي قلوب البشر...

"فالمَحبَّةُ إِذًا كَمالُ الشَّريعة". لم تُكتب هذه المحبّة على ألواح من حجر، "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللّه أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا". إذًا، فشريعة الله، هي المحبّة. "لا تخضع رغبة الجسد لشريعة الله؛ فهي حتّى لا تستطيع أن تفعل ذلك"؛ لكبح رغبة الجسد هذه، كُتبت أعمال المحبّة على ألواح من حجر، فكانت شريعة الأعمال شريعة "الحَرْف الّذي يُميتُ" أولئك الّذين يفعلون الشرّ. ولكن عندما انتشرت المحبّة في قلوب المؤمنين، ها هي شريعة الإيمان، شريعة "الرُّوح الّذي يُحْيي" الّذين يحبّونه.

انظروا كيف أنّ الفرق بين هاتين الشريعتين يتناسب تمامًا مع كلمات الرسول بولس: "لَقدِ اتَّضَحَ أَنَّكُم رِسالَةٌ مِنَ المسيح، أُنشِئَت عن يَدِنا، ولم تُكتَبْ بِالحِبْر، بل بِرُوحِ اللهِ الحَيّ، لا في أَلواحٍ مِن حَجَر، بل في أَلواحٍ هي قُلوبٌ مِن لَحْم" ...وكلّ ذلك هو مؤكّد بطريقة رائعة مع النبيّ إرميا: " ها إِنَّها تَأتي أَيَّام، يقولُ الرَّبّ، أَقطعُ فيها مع بَيتِ إِسْرائيلَ ( وبَيتِ يَهوذا ) عَهداً جَديداً... هو أَنِّي أَجعَلُ شَريعَتي في بَواطِنِهم وأَكتُبُها على قُلوبِهم."