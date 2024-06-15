الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس غاسبار لويجي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس غاسبار لويجي بيرتوني الكاهن، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي:

ولد غاسبار بيرتوني في 9 أكتوبر 1777م بمدينة فيرونا في إيطاليا ، والده كان يعمل في وزارة العدل ، وينتمي إلى عائلة ثرية.

عانى غاسبار من العديد من التجارب المأساوية في شبابه ، بما في ذلك وفاة أخته الوحيدة. درس في المدرسة العامة التي كان يشرف على إدارتها الرهبان اليسوعيين . كان جميع افراد عائلة بيرتوني يعملون في مناصب قضائية والمحاماة.

لكن غاسبار كان يشعر بالدعوة إلى حياة التكريس والخدمة الكهنوتية ، وبعد إقناع والده ، إنضم إلى المدرسة الإكليريكية عام 1796م. وخلال سنته الأولى في المدرسة الإكليريكية غزا الفرنسيون شمال إيطاليا: كانت بداية عشرين عامًا. من المعاناة لسكان فيرونيز تحت الحكم الأجنبي. انضم غاسبار إلى أخوية الإنجيل للخدمة في المستشفيات، لمساعدة المرضى والجرحى تحت إشراف الأب بيترو ليوناردي.

سيم كاهناً في 20 سبتمبر عام 1800م عن عمر يناهز ثلاثة وعشرين عامًا، وعُهد إليه برعاية الشباب الروحية. في مايو 1808 تم استدعاؤه ليدير روحيا راهبات بنات المحبة الذي أساسته القديسة المجدلية من كانوسا. ومرشداً روحياً لخادمة الرب الراهبة ليوبولدينا نوديت مؤسسة راهبات العائلة المقدسة. وخدم في بعض الرعايا على مدى السنوات الاثنتي عشرة التالية ؛ كانت هذه سنوات صعبة للغاية ، حيث كان أي عمل ديني مقيدًا بشدة بقوانين المحتل الفرنسي، في شمال ووسط إيطاليا. البابا نفسه، بيوس السابع، كان لبعض الوقت سجينًا في الفاتيكان، وناشد غاسبار زملائه الكهنة وأبناء الرعية لإظهار دعمهم للبابا كرئيس للكنيسة وخليفة القديس بطرس.

خلال فترة الاختبار هذه ، طور غاسبار روحانية عميقة وتفانيًا خاصًا لجروح المسيح الخمسة، وعين معرفاً روحياً للعديد من الرهبان والراهبات ، الذين يعملون من إجل تجديد الكنيسة . في عام 1816 ، عندما هُزمت جيوش نابليون ، أسس مجموعة دينية في منزل مجاور لكنيسة جروحات القديس فرنسيس ثم تم التخلي عنها. وبعد حصوله على موهبة خاصة في الكرازة ، بدأ سلسلة من الإرساليات الرعوية التي توافد عليها الناس. كانت المنطقة تحت الاحتلال النمساوي الذي منع أي تجمعات دينية فقام بحظر البعثات.