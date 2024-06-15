السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس غاسبار لويجي

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس غاسبار لويجي بيرتوني الكاهن، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي:

ولد غاسبار بيرتوني في 9 أكتوبر 1777م بمدينة فيرونا في إيطاليا ، والده كان يعمل في وزارة العدل ، وينتمي إلى عائلة ثرية.

عانى غاسبار من العديد من التجارب المأساوية في شبابه ، بما في ذلك وفاة أخته الوحيدة. درس في المدرسة العامة التي كان يشرف على إدارتها الرهبان اليسوعيين . كان جميع افراد عائلة بيرتوني يعملون في مناصب قضائية والمحاماة. 

لكن غاسبار كان يشعر بالدعوة إلى حياة التكريس والخدمة الكهنوتية ، وبعد إقناع والده ، إنضم إلى المدرسة الإكليريكية عام 1796م. وخلال سنته الأولى في المدرسة الإكليريكية غزا الفرنسيون شمال إيطاليا: كانت بداية عشرين عامًا. من المعاناة لسكان فيرونيز تحت الحكم الأجنبي. انضم غاسبار إلى أخوية الإنجيل للخدمة في المستشفيات، لمساعدة المرضى والجرحى تحت إشراف الأب بيترو ليوناردي.

 سيم كاهناً في 20 سبتمبر عام 1800م عن عمر يناهز ثلاثة وعشرين عامًا، وعُهد إليه برعاية الشباب الروحية. في مايو 1808 تم استدعاؤه ليدير روحيا راهبات بنات المحبة الذي أساسته القديسة المجدلية من كانوسا. ومرشداً روحياً لخادمة الرب الراهبة  ليوبولدينا نوديت  مؤسسة راهبات العائلة المقدسة. وخدم في بعض الرعايا على مدى السنوات الاثنتي عشرة التالية ؛ كانت هذه سنوات صعبة للغاية ، حيث كان أي عمل ديني مقيدًا بشدة بقوانين المحتل الفرنسي، في شمال ووسط إيطاليا. البابا نفسه، بيوس السابع، كان لبعض الوقت سجينًا في الفاتيكان، وناشد غاسبار زملائه الكهنة وأبناء الرعية لإظهار دعمهم للبابا كرئيس للكنيسة وخليفة القديس بطرس. 

خلال فترة الاختبار هذه ، طور غاسبار روحانية عميقة وتفانيًا خاصًا لجروح المسيح الخمسة، وعين معرفاً روحياً للعديد من الرهبان والراهبات ، الذين يعملون من إجل تجديد الكنيسة . في عام 1816 ، عندما هُزمت جيوش نابليون ، أسس مجموعة دينية في منزل مجاور لكنيسة جروحات القديس فرنسيس ثم تم التخلي عنها. وبعد حصوله على موهبة خاصة في الكرازة ، بدأ سلسلة من الإرساليات الرعوية التي توافد عليها الناس. كانت المنطقة تحت الاحتلال النمساوي الذي منع أي تجمعات دينية  فقام بحظر البعثات. 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

يحل اليوم.. تفاصيل طقس احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الصعود

تعرف على التغيرات في الصلوات بين عيد القيامة وعيد الصعود

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار أنوفريوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من زمن العنصرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جويدو من كورتونا الكاهن

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى بطرس الذي نسك في جبل آثوس

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة القديس بقطر بناحية شو شرق الخصوص

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية فلوريدا

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

"ماتت على جبل عرفات".. وفاة سيدة من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا