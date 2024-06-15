حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة السيدة العذراء بالمحمية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى تكريس كنيسة السيدة العذراء بالمحمية ، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 901 ش تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء في البلدة المعروفة بالمحمة ( مسطرد ) حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استخدمتها والدة الإله عند عودتها من أرض مصر ، وذلك أنه لما ذهب يوسف إلى مصر كقول الملاك وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إلى المطرية ومنها إلى المحمة وقد بنيت في هذا المكان كنيسة علي اسم السيدة العذراء.

كما يحيى الأقباط ذكرى استشهاد القديس جرجس الجديد، الذي آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فاتم احضاره أمام الوالي فأعترف بالسيد المسيح فأراد أن يثنيه عن أيمانه بعطايا جزيلة ولكنه رفض فأمر بقطع عنقه ونال إكليل الشهادة، هذا بالاضافة الى تذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه.

هذا واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرا وتحديدا يوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو احد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للاعياد.

جدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.

كما تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية المارونية واللاتينية والبيزنطية والروم الملكيين والقبطية والكلدانية والسريانية والانجيلية بمختلف مذاهبها والروم الارثوذكس والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.