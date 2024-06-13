يعد عيد الأضحى 2024 من أكثر الأعياد الخاصة بالمجتمع الإسلامي التي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم.

يُعرف عن عيد الأضحى بأنه وقت التضحية والتفاني والبركات والتصدق والتقرب إلى الله من خلال الدعاء والصلاة، واستعدادًا له، إليكم كيفية الاحتفال بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع Hindustan times.

كيف يتم الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم؟

في مصر والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها، يتم الاحتفال بصك الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وجزء منها للأقارب والأصدقاء، وشراء الملابس الجديدة، بالإضافة إلى استغلال الاجازة بالخروج والتنزة مع الأهل والأصدقاء.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عيد الأضحى هو يوم عطلة رسمية، يتم الاحتفال به بصلاة الصباح تليها التضحية بالحيوان المحلل أكلها، وفي المغرب يقوم الناس بوضع الحناء على قرون الحيوان المراد التضحية به، حيث يعتبر ذلك فأل خير.

في جنوب آسيا، يتم الاحتفال بإعداد وصفات عيد الأضحى الخاصة مع تحضير أطباق العيد الذيذة مع العائلة والأصدقاء.

في أوروبا وأمريكا، يحتفل المسلمون بعيد الأضحى من خلال مراعاة الشعور بالانتماء للمجتمع، ويتم طهي الأطباق التقليدية، ويقوم الناس بترتيب وجبات الطعام للاحتفالات المشتركة.

في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، يشار إلى عيد الأضحى يتم الاحتفال بالتأمل والتضحية بالحيوانات والصلاة والصدقات.

كيف يتم الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم؟

موعد عيد الأضحى 2024

بالنسبة لتاريخ يوم عرفة لعام 2024، وهى وقفة العيد الكبير فسيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وستكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وهو أول يوم من أيام التشريق الثلاثة.

تبدأ وقفة عرفة في فجر يوم السبت، التاسع من يونيو 2024، وتنتهي عند غروب شمس يوم الأحد، العاشر من يونيو 2024.

ويبدأ يوم الأحد عيد الأضحى الذي يستمر أربعة أيام، والذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الثاني عشر من التقويم الإسلامي.