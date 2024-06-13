رئيس بلدية جنين: الاحتلال يحاول فرض سيطرته على الضفة الغربية بشكل كامل

قال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين، إننا اليوم لا نواجه جيشًا إسرائيليًا، بل نواجه عصابات ومرتزقة ونواجه مجرمين يقتلون من أجل القتل ويدمرون من أجل التدمير، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيطرته على الضفة الغربية بشكل كامل.

وأضاف رئيس بلدية جنين، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الصباح الباكر تمت مداهمة مدينة الجنين ومخيم جنين بالأخص، وبدأت حالات من التدمير غير المسبوقة بشكل جنوني وزلازل تضرب جنين ومخيمها الآن، مشيرًا إلى أن الجرافات الإسرائيلية لم تترك شيئًا في جنين إلا ضربته واستهدفته سواء البنية التحتية وحتى ناقلات المياه التي تقوم بإيصال المياه للأحياء تم ضربها، والآن جنين بدون مياه وبدون كهرباء.

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن جميع أحياء مدينة جنين ومخيمها أصبحت دون مياه أو كهرباء بسبب استهداف الاحتلال للبنية التحتية.