الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

وفد كنسي يقدم التهنئة لمحافظ قنا بالعيد: روابط قوية وأخوية

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، رافقه القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، والقمص مكاري كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة، وممدوح أندراوس مدير العلاقات العامة بمطرانية دشنا.

رحب محافظ قنا بالوفد الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا إنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد»، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ومن جانبهم قدم المطران تكلا خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات

قافلة علاجية قبل عيد الأضحى

في سياق آخر، كان قد صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بالامس الاربعاء الموافق 12يونيو بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الدهسة نجع مدان مركز فرشوط، يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد التام والجيد لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واكد عبد الباقي أن القافلة نجحت فى علاج عدد 250 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 10 حالة تناسلية، بالإضافة إلى علاج عدد 85 حالات باطنة وتم عمل عمليات جراحية لعدد 8 حالات، وعلاج جماعي لعدد 200 حيوان.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية عن اهمية التأمين على الماشية وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية اهمية التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى  التأكد أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم وشروط الاضحية وضرورة الذبح داخل المجازر، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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